«18 миллионов выше потолка зарплат». Кучеров сфотографировался в майке с новой надписью

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров продолжает отмечать победу в розыгрыше Кубка Стэнли.

Хоккеист в Instagram выложил новую фотографию с Кубок Стэнли и главным трофеем НФЛ, который выиграла «Тампа-Бэй Бакканирс».

Кучеров был в футболке, на которой написано: «18 миллионов долларов выше полотка зарплат».

Игрок «Лайтнинг» пропустил регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы и вернулся в строй к плей-офф. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка в 23 играх.