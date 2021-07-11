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«18 миллионов выше потолка зарплат». Кучеров сфотографировался в майке с новой надписью

21:14
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров продолжает отмечать победу в розыгрыше Кубка Стэнли.

Хоккеист в Instagram выложил новую фотографию с Кубок Стэнли и главным трофеем НФЛ, который выиграла «Тампа-Бэй Бакканирс».

Кучеров был в футболке, на которой написано: «18 миллионов долларов выше полотка зарплат».

Игрок «Лайтнинг» пропустил регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы и вернулся в строй к плей-офф. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, набрав 32 (8+24) очка в 23 играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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