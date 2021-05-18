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Неделькович стал первым за 15 лет вратарем-новичком «Каролины», который победил в плей-офф НХЛ

06:35
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«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:2.

Алекс Неделькович стал первым вратарем-новичком «Харрикейнз» с 2006 года, который одержал победу в плей-офф. Последний раз это удавалось Кэму Уорду в седьмом матче финала Кубка Стэнли.

В регулярном сезоне-2020/21 Неделькович провел 23 матча, трижды сыграв на ноль при 93 процентах отраженных бросков.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей