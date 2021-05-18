Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф

05:49
Теги:

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал, еще по шайбе забросили Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников, забросивший в пустые ворота. «Предаторз» ответили точными бросками Филипа Форсберга и Эрика Хаулы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 3:00 мск.

Читайте также

Слуцкий ярко отметил 50-летие: пришли даже Семак, Гончаренко и Дзюба
Немецкий журналист оценил парад Победы в Москве
Кого ждет неожиданная любовь в 2021 году
Обещал провести в туалет: мужчина изнасиловал 17-летнюю москвичку

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей