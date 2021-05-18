Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Нэшвилл» в первом матче серии плей-офф

«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал, еще по шайбе забросили Теуво Терявяйнен и Нино Нидеррайтер и Андрей Свечников, забросивший в пустые ворота. «Предаторз» ответили точными бросками Филипа Форсберга и Эрика Хаулы.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 20 мая и начнется в 3:00 мск.