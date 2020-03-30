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Не теряем навыков. Защитник «Анахайма» готовит при помощи клюшки

03:05
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Защитник «Анахайма» Хампус Линдхольм выложил новое видео в своем Instagram. В процессе готовки он использовал клюшку для помешивания. В текущем сезоне на счету игрока 22 (2+20) очка в 55 матчах при показателе полезности «-10».

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига продлила карантин до 4 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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