Не теряем навыков. Защитник «Анахайма» готовит при помощи клюшки

Защитник «Анахайма» Хампус Линдхольм выложил новое видео в своем Instagram. В процессе готовки он использовал клюшку для помешивания. В текущем сезоне на счету игрока 22 (2+20) очка в 55 матчах при показателе полезности «-10».

Hampus Lindholm is taking his cooking skills to the next level. ???



(?: IG/hampuslindholm47) pic.twitter.com/BvLTqj5ar4 — Sportsnet (@Sportsnet) March 29, 2020

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лига продлила карантин до 4 апреля. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.