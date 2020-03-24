«Не один дома». Жена Малкина показала, что готовит для своего мужа во время карантина
13:04
Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, что готовит мужу на обед.
Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/GbUBZetQaE— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 24, 2020
Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/377rzcr3h4— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 24, 2020
March 24, 2020
Кастерова и Малкин вместе с мая 2016-го.
В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020