«Не один дома». Жена Малкина показала, что готовит для своего мужа во время карантина

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, что готовит мужу на обед.

Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/GbUBZetQaE — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 24, 2020

Из Инстаграма Анны Кастеровой pic.twitter.com/377rzcr3h4 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 24, 2020

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016-го.

В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.