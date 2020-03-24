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«Не один дома». Жена Малкина показала, что готовит для своего мужа во время карантина

13:04
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала в своем Instagram видео, на котором показала, что готовит мужу на обед.

Кастерова и Малкин вместе с мая 2016-го.

В текущем сезоне российский хоккеист провел 55 матчей за «Питтсбург» и набрал 74 (25+49) очка. В настоящий момент матчи НХЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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