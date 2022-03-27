Нападающий «Вегаса» Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов стал третьей звездой дня в НХЛ.

Россиянин забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата против «Чикаго» (5:4 ОТ), а также отдал голевой пас в третьем периоде.

Первой звездой дня стал форвард «Калгари» Джонни Годро, который сделал 5 результативных передач в игре с «Эдмонтоном» (9:5).

Вторая звезда дня — нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, на счету которого заброшенная шайба и голевая передача в игре с «Нью-Джерси» (4:3).