Первый тренер Капризова отреагировал на то, что форвард набрал 80 очков в этом сезоне НХЛ

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова прокомментировал игру форварда в этом сезоне.

Сегодня Капризов сделал дубль в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и достиг отметки в 80 очков за сезон.

«Нынешние результаты, статистика, которую показывает Кирилл в этом сезоне НХЛ, и 80 набранных очков — это лишь хорошая оценка его действий. Парень работает, старается, отрабатывает свой контракт. Только конец сезона покажет, сможет ли Капризов стать лучшим по набранным очкам или хотя бы попасть в тройку лучших. Надо работать в том же духе и не останавливаться. Приятно видеть, что Кирилл добивается хороших результатов. Парень делает свое дело. Молодец!» — приводит «Чемпионат» слова Лучанского.

В сезоне-2021/22 Капризов принял участие в 62 матчах, на его счету 35 голов и 45 результативных передач. Отметим, что 24-летний россиянин стал вторым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 80 очков за сезон. Первым, кому это удалось, был Мариан Габорик, набравший 83 (42+41) очка в сезоне-2007/08. Ему же принадлежит рекорд результативности «Миннесоты» в одном сезоне.