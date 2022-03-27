Голкипер «Миннесоты» Флери с считает Кирилла Капризова особенным хоккеистом

Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флери признался, что за игрой российского форварда Кирилла Капризова интересно наблюдать, передает журналист The Athletic Майкл Руссо в Twitter.

Fleury on Kaprizov: «He's a special player, that's for sure. The way he carries himself on the ice. His hands, his footwork, his speed, even his physicality. He finishes his bodychecks. I think he surprises a lot of people with the reverse shoulder. Definitely fun to watch.» — Michael Russo (@RussoHockey) March 27, 2022

«Он особенный хоккеист, определенно. То, как он ведет себя на льду — его руки, работа ног, скорость, даже его физическое состояние, крепкое плечо, — за ним очень интересно наблюдать», — сказал Флери.

Ранее «Миннесота» дома обыграла «Коламбус» в овертайме в матче НХЛ со счетом 3:2. Капризов забросил две шайбы, набрав 80 (35 шайб + 45 передач) очков в 62 матчах.