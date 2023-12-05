Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что Александр Овечкин обязательно побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за карьеру в НХЛ.

— Повсюду были прогнозы, что в ближайшие годы «Кэпиталз» не будет волновать ничего, кроме погони Овечкина за рекордом Гретцки. Стартовый отрезок сезона это опровергает.

— Ну, люди всегда любят что-то говорить. Но историю с рекордом пресса, думаю, немножко раздувает в хорошем смысле, потому что это большое хорошее событие, оно постоянно на слуху и о нем много говорят. К счастью, в команде их нет, мы все работаем и стараемся думать о результате. Просто понимаем, что в один день это (рекорд) случится, а мы должны думать о командных победах.

— На сто процентов уверены, что рекорд Гретцки будет побит?

— Да будет! Там немного голов в принципе осталось. Думаю, если понадобится, Саша еще на год после нынешнего контракта останется, потому что здоровье, тьфу-тьфу-тьфу, позволяет, и это главное.