Овечкин признан первой звездой матча против «Чикаго»

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой матча против «Чикаго» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету форварда три гола и одна результативная передача.

Второй звездой матча стал нападающий «Кэпиталз» Конор Шири, который оформил ассистентский дубль.

Третьей звездой матча признан форвард «Вашингтона» Энтони Манта, на счету которого гол и передача.