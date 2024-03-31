Капитан «Торонто» Таварес — о победе над «Баффало»: «Самсонов был великолепен»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес прокомментировал победу над «Баффало» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Самсонов был великолепен. Без сомнения, он был нашим лучшим игроком. Илья был лидером в том, как он боролся», — приводит слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер был признан первой звездой матча. 27-летний Самсонов отразил все 34 броска. Всего в нынешнем сезоне НХЛ у вратаря 35 матчей и 20 побед, трижды он сыграл на ноль.