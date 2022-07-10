«Торонто» не может договориться о новом контракте с голкипером Джеком Кэмпбеллом

Голкипер Джек Кэмпбелл провел новую встречу с генеральным менеджером «Торонто» Кайлом Дубасом. Однако стороны все еще не могут договориться об условиях нового контракта, сообщает журналист Даррен Дрегер.

13 июля 30-летний голкипер станет неограниченно свободным агентом.

Ранее появлялась информация, что «Торонто» предложило новый контракт вратарю, но игрок и его агент посчитали предложенные условия слишком скромными.

В прошедшем сезоне Кэмпбелл провел 49 матчей в регулярном чемпионате, пропуская в среднем 2,64 шайбы. В плей-офф его показатели выглядели заметно хуже: 7 матчей, коэффицент надежности — 3,15, процент отраженных бросков — 89,7.

По последнему контракту он получал 1,65 миллиона долларов в год.