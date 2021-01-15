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Нападающий «Сент-Луиса» дисквалифицирован на два матча

10:00
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Форвард «Сент-Луис Блюз» Сэм Блэй дисквалифицирован на две игры с удержанием зарплаты за неправильную атаку в голову против защитника «Колорадо» Девона Тэйвза в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Денвере 13 января, сообщает департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков.

Инцидент произошел на пятой минуте первого периода. Судьи матча удалили Блэя на две минуты за удар локтем.

По условиям коллективного трудового соглашения и исходя из среднегодовой стоимости контракта Блэя хоккеист потеряет 25 862,06 долларов. Эти деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам НХЛ.

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