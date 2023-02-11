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Малкин пошутил после 1200-го очка в НХЛ: «Мне подобраться к Гретцки или что?»

Евгений Малкин рассказал о своей цели по очкам в НХЛ
Руслан Минаев
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Евгений Малкин.
Фото AFP

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о своей цели по очкам в НХЛ.

Форварда отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге.

— Вы набрали большое количество очков, но продолжаете играть на том же уровне. Сколько очков вы можете набрать еще?

— Это вы мне скажите (улыбается). Мне подобраться к Гретцки или что? (смеется). У меня было несколько серьезных травм. Но опять же, 1200 очков — это хорошая цифра. Жизнь прекрасна и я не хочу думать о том, сколько очков я наберу, если обойдусь без травм.

Я просто хочу поблагодарить Бога, за то, что дал мне все. Я играю в прекрасной команде и может быть через несколько лет, когда я закончу у меня будет 1500 очков.

— Расти забил один с угла. Вы не переживаете о его бэкхенде?

— Его бэкхенд лучше, это точно. Если вы увидите, как он закручивает, то поймете это (улыбается).

Малкин — второй россиянин с таким показателем в НХЛ после Александра Овечкина. В этом сезоне на счету форварда «Питтсбурга» 54 (19+35) очка в 51 матче.

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Уэйн Гретцки
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Малкин — о 1200 очках в НХЛ: «Не хочу говорить, что это просто цифра. Это большое достижение»
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
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Коламбус – Торонто
 0 : 3
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Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
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