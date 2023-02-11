Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:44

Малкин — о 1200 очках в НХЛ: «Не хочу говорить, что это просто цифра. Это большое достижение»

Малкин отреагировал на то, что набрал 1200 очков в НХЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отреагировал на то, что набрал 1200 очков в НХЛ.

Форварда отметился двумя результативными передачами в матче против «Анахайма» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 36-летний игрок набрал 1200 (463+737) очков в 1032 играх в лиге.

«Сложно сказать, но я не хочу говорить, что это просто цифра. Это большое достижение. Играть каждый год, стараясь показать свой максимум.. Я хочу продолжать, надеюсь, что останусь здесь еще на три года. Не хотелось бы говорить только об очках — в предыдущих двух матчах мы играли лучше. Мы получали больше удовольствия от игры, мы были более уверены. Я уже забыл про очки и готов к завтрашнему матчу», — сказал россиянин после игры.

Малкин — второй россиянин с таким показателем в НХЛ после Александра Овечкина. Помимо этого, форвард «Питтсбурга» — 4-й среди действующих игроков лиги, достигший 1200 очков.

В этом сезоне на счету Малкина 54 (19+35) очка в 51 матче. 12 февраля «Питтсбург» сыграет на выезде против «Лос-Анджелеса».

Евгений Малкин
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
1
2
Читайте также
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Американский разведчик указал на победу России над Западом
Продолжение следствия: за что Сергей Фургал проведет в колонии 22 года
«Теперь мы залпы слышим часто»
СМИ сообщили об изнасиловании несовершеннолетней наемниками из Польши
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Тарасенко признан первой звездой дня в НХЛ

Малкин пошутил после 1200-го очка в НХЛ: «Мне подобраться к Гретцки или что?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 52 29 23 63
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
11.02 03:00
Коламбус – Торонто
 0 : 3
11.02 03:00
Рейнджерс – Сиэтл
 6 : 3
11.02 04:30
Чикаго – Аризона
 4 : 3 ОТ
11.02 06:00
Анахайм – Питтсбург
 3 : 6
11.02 20:00
Детройт – Ванкувер
 - : -
11.02 20:30
Баффало – Калгари
 - : -
11.02 20:30
Монреаль – Айлендерс
- : -
11.02 20:30
Оттава – Эдмонтон
 - : -
11.02 20:30
Филадельфия – Нэшвилл
 - : -
11.02 21:00
Даллас – Тампа-Бэй
 - : -
11.02 23:30
Бостон – Вашингтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 50 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости