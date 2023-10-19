Малкин: «Питтсбургу» нужно активнее действовать перед воротами соперника»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Детройта» (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мне понравилось то, что мы показали в третьем периоде, но нам нужно активнее действовать перед воротами соперника, — цитирует Малкина сайт НХЛ. Нам нужно блокировать больше бросков и делать больше подборов».

«Питтсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 4 очка в 4 матчах. «Детройт» находится на второй строчке (6 очков).