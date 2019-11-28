Нападающий «Нью-Джерси» Симмондс: «Каждый чернокожий хоккеист сталкивался с оскорблениями на расовой почве»

Нападающий «Нью-Джерси» Уэйн Симмондс высказал свое отношение к конфликту между Акимом Алиу и Биллом Питерсом. Темнокожий игрок обвинили канадского тренера в расизме.

— Могу гарантировать, что каждый чернокожий игрок сталкивался с оскорблениями на расовой почве, — приводит слова Симмондса в Twitter журналист The Athletic Марк-Антуан Годин. — Будь то детская команда или взрослый коллектив. Просто люди не любят говорить об этом, потому что это причиняет им дискомфорт. Заставляет чувствовать себя неуютно. Так как эта ситуация стала достоянием общественности, надеюсь, что это пойдет на пользу хоккейному сообществу и прольет свет на определенные проблемы.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков