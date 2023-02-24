Нападающий «Нэшвилла» Джохансен пропустит оставшуюся часть сезона после операции на ноге

Нападающий «Нэшвилла» Райан Джохансен пропустит оставшуюся часть сезона в НХЛ, сообщает ESPN.

30-летний хоккеист перенес операцию в связи с травмой правой ноги и пропустит около 3 месяцев.

Отмечается, что игрок избежал более серьезной травмы, так как носил дополнительный защитный носок.

В текущем сезоне канадец провел 55 матчей и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности «-13».