Хуснутдинов: «Капризов — хороший парень. Хороший водитель. Бесплатное такси»

Нападающий «Миннесоты» Марат Хуснутдинов поделился мнением о своем одноклубнике Кирилле Капризове.

«Капризов? Хороший парень. Хороший водитель. Бесплатное такси», — приводит слова Хуснутдинова журналист The Athletic Майкл Руссо.

В текущем сезоне 26-летний Капризов провел 58 матчей за «Миннесоту», в которых набрал 70 (31+39) очков.

«Уайлд» находятся на девятом месте в Западной конференции, набрав 69 очков в 65 матчах.