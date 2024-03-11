Экблад пропустит 2 недели из-за травмы, полученной после столкновения с Тарасенко

Защитник «Флориды» Аарон Экблад получил повреждение после столкновения со своим одноклубником Владимиром Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (5:1), сообщает ESPN.

По информации источника, хоккеист получил травму нижней части тела.

В нынешнем сезоне 28-летний Экблад провел 47 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.

«Флорида» находится на первом месте в Восточной конференции, набрав 92 очка в 65 матчах.