Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов после победы над «Сиэтлом» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прокомментировал свое 100-е набранное очко в сезоне.

«Большое спасибо всем болельщикам, — приводит слова Капризова The Athletic. — Также хочу поблагодарить всех моих партнеров и команду в целом. Конечно, 100 очков — это большое достижение. Я очень счастлив и всем благодарен. Конечно, было важно победить сегодня. Победа сделала вечер еще более приятным».

В прошедшей встрече 24-летний россиянин забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 101 очко за сезон.

В нынешнем сезоне нападающий забросил 45 шайб и отдал 56 результативных передач в 77 играх.