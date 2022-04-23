Таблица лучших снайперов НХЛ: Капризов закрепился на пятом месте в таблице лучших снайперов НХЛ

Капризов закрепился на пятом месте в таблице лучших снайперов НХЛ

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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативными действиями в в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтла» (6:3).

24-летний россиянин набрал четыре (1+2) очка. Таким образом, на счету нападающего стало 45 шайб в 77 матчах.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 70 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 шайбы в 76 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 51 шайба в 78 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 75 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 45 шайб в 77 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 44 шайбы в 75 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 43 шайбы в 76 матчах