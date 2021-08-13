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Генменеджер «Флориды»: «Торнтон привнесет богатый опыт в нашу раздевалку»

18:05
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Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито прокомментировал новость о том, что нападающий Джо Торнтон заключил на год контракт с клубом.

«С более чем 1600 играми в НХЛ, Джо привнесет богатый опыт в нашу раздевалку. Его стремление к успеху бескомпромиссно, и мы очень рады, что он решил подписать контракт с нашей командой, и его вере в то, что мы хотим построить», — приводит слова генменеджера сайт «Пантер».

42-летний Торнтон занимает 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. На его счету 1529 (425+1104) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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