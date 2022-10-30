Чинахов забил второй гол в сезоне за «Коламбус»

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отличился в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нью-Джерси».

Он забросил шайбу во втором периоде и сделал счет 1:3 в матче.

Для российского форварда эта шайба стала второй в нынешнем сезоне.

Также на данный момент в его активе 4 голевые передачи в 10 матчах.