Ткачак объяснил, почему перешел из «Калгари» во «Флориду»
Нападающий Мэттью Ткачак объяснил, почему перешел из «Калгари» во «Флориду».
В субботу, 23 июля, 24-летний американец подписал контракт с «Пантерз» до 2030 года.
«Мы сузили список до трех клубов, в которые я был бы хотел перейти, но в конце концов «Флорида» напирала изо всех сил, и все это произошло в течение одного дня», — приводит слова Ткачака Sportsnet. — Что меня больше всего привлекло, так это конкурентоспособность и то, насколько они были близки, насколько они хороши в команде и насколько великолепны они будут в будущем. Я действительно чувствую, что могу помочь. Солнце, пляж и все такое прочее. Не поймите меня неправильно, это действительно невероятно привлекательно, но шанс побеждать превосходит все это».
Ткачак провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 431 матч и набрал 382 (152+230) очка. Нападающий играл за «Калгари» с 2016 года.
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|Питтсбург
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|Филадельфия
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
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|0
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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