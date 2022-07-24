Ткачак объяснил, почему перешел из «Калгари» во «Флориду»

Нападающий Мэттью Ткачак объяснил, почему перешел из «Калгари» во «Флориду».

В субботу, 23 июля, 24-летний американец подписал контракт с «Пантерз» до 2030 года.

«Мы сузили список до трех клубов, в которые я был бы хотел перейти, но в конце концов «Флорида» напирала изо всех сил, и все это произошло в течение одного дня», — приводит слова Ткачака Sportsnet. — Что меня больше всего привлекло, так это конкурентоспособность и то, насколько они были близки, насколько они хороши в команде и насколько великолепны они будут в будущем. Я действительно чувствую, что могу помочь. Солнце, пляж и все такое прочее. Не поймите меня неправильно, это действительно невероятно привлекательно, но шанс побеждать превосходит все это».

Ткачак провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 431 матч и набрал 382 (152+230) очка. Нападающий играл за «Калгари» с 2016 года.