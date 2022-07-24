Мэттью Ткачак стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которого обменяли сразу после продления контракта
Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг сообщил, что обмен форварда Мэттью Ткачака во «Флориду» стал первым в истории НХЛ по схеме «sign-and-trade».
Сделка была оформлена таким образом, что Ткачак сначала продлил контракт с «Флэймз», после чего был обменян. Обычно такие обмены практикуются в НБА.
Контракт Ткачака рассчитан до конца сезона-2029/30. 24-летний американец получит 76 миллионов долларов по условиям соглашения, при этом его зарплата будет составлять 1 миллион долларов за сезон. Всю остальную сумму — 68 миллионов долларов — он получит в качестве бонусов.
Мэттью Ткачак выступал за «Калгари» с 2016 года. В прошлом сезоне он набрал 104 (62+42) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также 10 (4+6) очков в 12 играх плей-офф.
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|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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|7.10
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