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Сегодня, 11:14

Мэттью Ткачак стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которого обменяли сразу после продления контракта

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Калгари» Брэд Треливинг сообщил, что обмен форварда Мэттью Ткачака во «Флориду» стал первым в истории НХЛ по схеме «sign-and-trade».

Сделка была оформлена таким образом, что Ткачак сначала продлил контракт с «Флэймз», после чего был обменян. Обычно такие обмены практикуются в НБА.

Контракт Ткачака рассчитан до конца сезона-2029/30. 24-летний американец получит 76 миллионов долларов по условиям соглашения, при этом его зарплата будет составлять 1 миллион долларов за сезон. Всю остальную сумму — 68 миллионов долларов — он получит в качестве бонусов.

Мэттью Ткачак выступал за «Калгари» с 2016 года. В прошлом сезоне он набрал 104 (62+42) очка в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а также 10 (4+6) очков в 12 играх плей-офф.

Источник: https://twitter.com/Fan960Steinberg/status/1550920142430695425
Мэттью Ткачак
Хоккей
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ХК Калгари Флэймз
ХК Флорида Пантерз
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