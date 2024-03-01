Маккиннон стал вторым игроком после Кучерова со 100 очками в этом сезоне НХЛ

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Чикаго» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадский форвард набрал 100 (36+64) очков в 61 матче. Он стал вторым игроком после нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, кто достиг такого результата в этом сезоне.

На счету россиянина 104 (38+66) очка в 61 игре. Третьим в гонке бомбардиров идет нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — 94 (22+72) очка.