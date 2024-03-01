Два очка Маккиннона помогли «Колорадо» разгромить «Чикаго»

«Чикаго» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:5. «Эвеланш» одержали вторую победу подряд.

Форвард Нэйтан Маккиннон набрал в этой встрече 2 (1+1) очка и вторым в этом сезоне достиг отметки в 100 набранных очков.

«Колорадо» набрал 79 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет последним — 35 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Голы: Паризе — 2 (Джонсон), 17:58 — 0:1. Колтон — 13 (бол., Паризе, Маккиннон), 26:56 — 0:2. Паризе — 3 (Джохансен, Друэн), 27:38 — 0:3. Тэйвз — 11 (Рантанен, Макар), 39:58 — 0:4. Маккиннон — 36 (Макар), 57:32 — 0:5.

Вратари: Мразек — Аннунен.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 24 (13+5+6) — 33 (10+11+12).

1 марта. Чикаго. United Center. 18096 зрителей.