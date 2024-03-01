«Нэшвилл» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Для «Предаторз» это седьмая победа подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Нэшвилл» набрал 70 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 11-й строчке- 62 очка.