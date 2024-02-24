Воронков повторил рекорд результативности «Коламбуса», принадлежавший Марченко

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил 15-ю шайбу в НХЛ, открыв счет в матче регулярного чемпионата против «Баффало».

Воронков стал вторым хоккеистом в истории «Блю Джекетс», которому удалось забить как минимум 15 голов в первых 50 матчах за команду. Первым, кто это сделал, был соотечественник и нынешний одноклубник Воронкова Кирилл Марченко, у которого было 20 шайб в первых 50 матчах за «Коламбус».

Воронков проводит дебютный сезон в НХЛ, он был выбран «Коламбусом» под 114-м номером драфта НХЛ-2019.