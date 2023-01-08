Марченко — о хет-трике в матче с «Каролиной»: «Для меня это было мечтой»
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).
«Для меня это было мечтой — забить три шайбы в домашнем матче, сделать это для болельщиков. Большое спасибо фанатам. Это было потрясающе. Первая шайба придала мне уверенности, а потом я просто продолжил забивать. Это поможет мне в следующем матче», — цитирует пресс-служба НХЛ Марченко.
22-летний россиянин проводит первый сезон в НХЛ, сейчас на его счету 8 (8+0) очков в 16 играх регулярного чемпионата.
«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 38 матчах.
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11.01
12.01
13.01
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|1 : 5
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|2 : 4
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
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