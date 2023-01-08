Болельщики «Коламбуса» забросали лёд кепками после хет-трика Марченко

«Коламбус» одержал победу над «Кралиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Российский нападающий «Коламбуса» в этой встрече оформил свой первый хет-трик в карьере. После матча болельщики «Блю Джекетс» забросали лед кепками команды.

«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Каролина» располагается на 2-й строчке с 40 очками.