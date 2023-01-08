Болельщики «Коламбуса» забросали лёд кепками после хет-трика Марченко
«Коламбус» одержал победу над «Кралиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
Российский нападающий «Коламбуса» в этой встрече оформил свой первый хет-трик в карьере. После матча болельщики «Блю Джекетс» забросали лед кепками команды.
«Коламбус» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Каролина» располагается на 2-й строчке с 40 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|4
|Вашингтон
|42
|22
|20
|50
|5
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|6
|Питтсбург
|38
|19
|19
|44
|7
|Филадельфия
|39
|15
|24
|37
|8
|Коламбус
|38
|12
|26
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|31
|8
|66
|2
|Торонто
|40
|24
|16
|55
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|37
|20
|17
|42
|5
|Флорида
|40
|18
|22
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|40
|16
|24
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|40
|23
|17
|52
|2
|Виннипег
|39
|25
|14
|51
|3
|Миннесота
|38
|22
|16
|47
|4
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|5
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|6
|Сент-Луис
|40
|19
|21
|41
|7
|Аризона
|38
|13
|25
|31
|8
|Чикаго
|38
|9
|29
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|43
|23
|20
|52
|3
|Сиэтл
|38
|22
|16
|48
|4
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|5
|Эдмонтон
|41
|21
|20
|45
|6
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|40
|12
|28
|28
Результаты / календарь
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
|8.01
|00:00
|
Коламбус – Каролина
|4 : 3 Б
|8.01
|03:00
|
Баффало – Миннесота
|6 : 5 ОТ
|8.01
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|5 : 4
|8.01
|03:00
|
Оттава – Сиэтл
|4 : 8
|8.01
|03:00
|
Торонто – Детройт
|4 : 1
|8.01
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|1 : 5
|8.01
|06:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|8.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|2 : 4
|8.01
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -
|8.01
|23:00
|
Виннипег – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|76
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|62
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|56
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|33
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|42
|29
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|15
|2.25
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