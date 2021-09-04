«Миннесота» подготовила специальную форму к «Зимней классике»

В матче «Зимней классики НХЛ-2022» сыграют «Миннесота» и «Сент-Луис» в Миннеаполисе 1 января 2022 года. «Уайлд» показали специальный комплект формы для этого матча.

Bringing the ? on New Year's Day



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В матче под открытом небом, который традиционно проходит в первый день нового года, «Уайлд» и «Блюз» второй раз встретятся .