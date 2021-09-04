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«Миннесота» подготовила специальную форму к «Зимней классике»

18:11
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В матче «Зимней классики НХЛ-2022» сыграют «Миннесота» и «Сент-Луис» в Миннеаполисе 1 января 2022 года. «Уайлд» показали специальный комплект формы для этого матча.

В матче под открытом небом, который традиционно проходит в первый день нового года, «Уайлд» и «Блюз» второй раз встретятся .

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Иван Шитик все материалы автора

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