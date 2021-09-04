«Миннесота» подготовила специальную форму к «Зимней классике»
18:11
В матче «Зимней классики НХЛ-2022» сыграют «Миннесота» и «Сент-Луис» в Миннеаполисе 1 января 2022 года. «Уайлд» показали специальный комплект формы для этого матча.
В матче под открытом небом, который традиционно проходит в первый день нового года, «Уайлд» и «Блюз» второй раз встретятся .
Читайте также
ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию, Украина — Францию. Расписание и результаты матчей 4 сентября
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю