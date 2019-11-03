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Нападающий «Филадельфии» Рубцов дебютировал в НХЛ

06:32
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«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Торонто» — 3:4. В составе «летчиков» дебютную игру в лиге провел нападающий Герман Рубцов. На его счету показатель полезности «-1» и силовой прием за 6.54 на льду. В нынешнем сезоне АХЛ он набрал 6 (1+5) очков в 7 матчах.

21-летний уроженец Чехова был выбран на драфте 2016 года под общим 22-м номером.

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