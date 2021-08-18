Нападающий Энтвистл продлил контракт с «Чикаго»
17:09
Нападающий Маккензи Энтвистл продлил контракт с «Чикаго». Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.
Хоккеист будет получать 80 тысяч долларов за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате 22-летний канадец дебютировал в НХЛ. Он провел 5 матчей и набрал 2 (1+1) очка.
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