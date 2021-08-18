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Зуккарелло — о контракте Капризова: «Если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решен»

17:16
Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло (справа). Фото Getty Images
Кирилл Капризов и Матс Зуккарелло (справа). Фото Getty Images
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Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил надежду, что форвард Кирилл Капризов продлит контракт с клубом в ближайшее время.

«Я говорил с ним, надеюсь, что вопрос скоро решится. Не хочу вмешиваться в его дела, просто слежу за ситуацией. Мы общались просто как друзья. Но, если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решен.

Он уже доказал свой класс в НХЛ. Пусть Кирилл пришел из очень сильной лиги, но НХЛ — это нечто особенное», — приводит слова норвежца VG.

24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. По итогам нападающий стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.

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Иван Шитик все материалы автора

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