Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил надежду, что форвард Кирилл Капризов продлит контракт с клубом в ближайшее время.

«Я говорил с ним, надеюсь, что вопрос скоро решится. Не хочу вмешиваться в его дела, просто слежу за ситуацией. Мы общались просто как друзья. Но, если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решен.

Он уже доказал свой класс в НХЛ. Пусть Кирилл пришел из очень сильной лиги, но НХЛ — это нечто особенное», — приводит слова норвежца VG.

24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. По итогам нападающий стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.