Зуккарелло — о контракте Капризова: «Если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решен»
17:16
Нападающий «Миннесоты» Матс Зуккарелло выразил надежду, что форвард Кирилл Капризов продлит контракт с клубом в ближайшее время.
«Я говорил с ним, надеюсь, что вопрос скоро решится. Не хочу вмешиваться в его дела, просто слежу за ситуацией. Мы общались просто как друзья. Но, если бы это зависело от меня, то вопрос уже был бы решен.
Он уже доказал свой класс в НХЛ. Пусть Кирилл пришел из очень сильной лиги, но НХЛ — это нечто особенное», — приводит слова норвежца VG.
24-летний россиянин находится в статусе ограниченно свободного агента. По итогам нападающий стал обладателем «Колдер Трофи», который вручают лучшему новичку.
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю