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Фазель — о переговорах с НХЛ: «Решение будет только в конце августа»

16:21
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как продвигаются переговоры относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится, — сказал Фазель ТАСС — Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с ковидом. Но решение будет только в конце августа».

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и ИИХФ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12161701

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Иван Шитик все материалы автора

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