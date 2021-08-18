Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, как продвигаются переговоры относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине.

«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится, — сказал Фазель ТАСС — Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с ковидом. Но решение будет только в конце августа».

В июле 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с МОК и ИИХФ.