Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид признан первой звездой недели в НХЛ.

Канадец провел за прошедшие семь дней три матча и набрал 8 (3+5) очков.

Второй звездой недели стал вратарь «Вегаса» Логан Томпсон, который одержал три победы в трех матчах. Голкипер совершил 102 сейва с процентом отраженных бросков 97,1.

Третьей звездой недели признан нападающий «Рейнджерс» Алексис Лафренье, на счету которого 7 (5+2) очков в трех играх.