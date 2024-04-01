«Тампа-Бэй» на своем льду сыграет против «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с понедельника на вторник, 2 апреля. Начало — в 02.00 по московскому времени. Игра пройдет на «Амали Арене» в Тампе, Флорида, США.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Тампа-Бэй» — «Детройт» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тампа» занимает сейчас 6-е место в таблице Восточной конференции, набрав 89 очков. «Детройт» идет на 9-й строчке «Востока», имея в своем активе 80 очков.