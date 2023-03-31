Макдэвид побил рекорд Гретцки по количеству результативных серий за сезон

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился в матче с «Лос-Анджелесом» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, 26-летний канадец выдал 10-матчевую результативную серию, в которой он набрал 20 (7+13) очков.

Макдэвид в пятый раз в этом сезоне демонстрировал результативную серию из 10 и более матчей — это рекорд НХЛ. Он побил рекорд Уэйна Гретцки, на счету которого было четыре результативные серии из 10+ матчей в сезоне-1986/87.

В этом сезоне на счету Макдэвида 76 матчей и 144 (61+83) очка.