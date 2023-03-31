«Бостон» выиграл 3-й Президентский кубок за последние 10 лет
«Бостон» обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» набрали 121 очко в 75 матчах и заняли первое место в лиге по итогам «регулярки».
Таким образом, «Бостон» стал обладателем Президентского кубка — в 4-й раз в своей истории и 3-й раз за последние 10 лет.
В течение этого времени только «Вашингтону» (2 раза) удавалось выигрывать Президентский кубок больше одного раза.
Стоит отметить, что ни один лидер «регулярки» за последние 10 лет не становился обладателем Кубка Стэнли.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|47
|27
|103
|2
|Нью-Джерси
|75
|47
|28
|102
|3
|Рейнджерс
|75
|44
|31
|98
|4
|Айлендерс
|76
|39
|37
|87
|5
|Питтсбург
|75
|37
|38
|84
|6
|Вашингтон
|76
|34
|42
|77
|7
|Филадельфия
|74
|29
|45
|71
|8
|Коламбус
|74
|23
|51
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|58
|17
|121
|2
|Торонто
|74
|44
|30
|98
|3
|Тампа-Бэй
|76
|44
|32
|94
|4
|Флорида
|76
|38
|38
|83
|5
|Оттава
|75
|37
|38
|79
|6
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|7
|Детройт
|74
|33
|41
|75
|8
|Монреаль
|76
|30
|46
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|75
|44
|31
|97
|2
|Колорадо
|74
|44
|30
|94
|3
|Даллас
|74
|40
|34
|94
|4
|Виннипег
|75
|41
|34
|85
|5
|Нэшвилл
|74
|37
|37
|82
|6
|Сент-Луис
|75
|35
|40
|76
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|75
|24
|51
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|75
|46
|29
|99
|2
|Эдмонтон
|76
|44
|32
|97
|3
|Лос-Анджелес
|75
|43
|32
|96
|4
|Сиэтл
|74
|41
|33
|90
|5
|Калгари
|75
|34
|41
|83
|6
|Ванкувер
|74
|34
|40
|74
|7
|Сан-Хосе
|75
|21
|54
|57
|8
|Анахайм
|75
|23
|52
|56
Результаты / календарь
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1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
|31.03
|02:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|2 : 0
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|5 : 1
|31.03
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|5 : 4 ОТ
|31.03
|02:00
|
Бостон – Коламбус
|2 : 1 ОТ
|31.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|2 : 1
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 5
|31.03
|02:30
|
Детройт – Каролина
|3 : 2
|31.03
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|3 : 5
|31.03
|04:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|2 : 0
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Анахайм
|4 : 1
|31.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|4 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|144
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|74
|117
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|76
|104
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|61
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|75
|53
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|74
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|46
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|35
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21
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