«Бостон» выиграл 3-й Президентский кубок за последние 10 лет

«Бостон» обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» набрали 121 очко в 75 матчах и заняли первое место в лиге по итогам «регулярки».

Таким образом, «Бостон» стал обладателем Президентского кубка — в 4-й раз в своей истории и 3-й раз за последние 10 лет.

В течение этого времени только «Вашингтону» (2 раза) удавалось выигрывать Президентский кубок больше одного раза.

Стоит отметить, что ни один лидер «регулярки» за последние 10 лет не становился обладателем Кубка Стэнли.