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Сегодня, 08:21

«Бостон» выиграл 3-й Президентский кубок за последние 10 лет

Руслан Минаев
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«Бостон» обыграл «Коламбус» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Брюинз» набрали 121 очко в 75 матчах и заняли первое место в лиге по итогам «регулярки».

Таким образом, «Бостон» стал обладателем Президентского кубка — в 4-й раз в своей истории и 3-й раз за последние 10 лет.

В течение этого времени только «Вашингтону» (2 раза) удавалось выигрывать Президентский кубок больше одного раза.

Стоит отметить, что ни один лидер «регулярки» за последние 10 лет не становился обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 74 47 27 103
2 Нью-Джерси 75 47 28 102
3 Рейнджерс 75 44 31 98
4 Айлендерс 76 39 37 87
5 Питтсбург 75 37 38 84
6 Вашингтон 76 34 42 77
7 Филадельфия 74 29 45 71
8 Коламбус 74 23 51 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 75 58 17 121
2 Торонто 74 44 30 98
3 Тампа-Бэй 76 44 32 94
4 Флорида 76 38 38 83
5 Оттава 75 37 38 79
6 Баффало 73 35 38 77
7 Детройт 74 33 41 75
8 Монреаль 76 30 46 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 75 44 31 97
2 Колорадо 74 44 30 94
3 Даллас 74 40 34 94
4 Виннипег 75 41 34 85
5 Нэшвилл 74 37 37 82
6 Сент-Луис 75 35 40 76
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 75 24 51 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 75 46 29 99
2 Эдмонтон 76 44 32 97
3 Лос-Анджелес 75 43 32 96
4 Сиэтл 74 41 33 90
5 Калгари 75 34 41 83
6 Ванкувер 74 34 40 74
7 Сан-Хосе 75 21 54 57
8 Анахайм 75 23 52 56
Результаты / календарь
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31.03 02:00
Питтсбург – Нэшвилл
 2 : 0
31.03 02:00
Тампа-Бэй – Вашингтон
 5 : 1
31.03 02:00
Оттава – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
31.03 02:00
Бостон – Коламбус
 2 : 1 ОТ
31.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
2 : 1
31.03 02:00
Монреаль – Флорида
 2 : 5
31.03 02:30
Детройт – Каролина
 3 : 2
31.03 03:30
Чикаго – Сент-Луис
 3 : 5
31.03 04:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 2 : 0
31.03 05:00
Сиэтл – Анахайм
 4 : 1
31.03 05:30
Сан-Хосе – Вегас
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 144
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 117
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 104
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 76 61
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 75 53
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 74 48
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 46 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 35 1.97
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 32 2.21
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