Эвандер Кейн о травме Кадри: «Это просто неудачное стечение обстоятельств»

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн после завершения третьего матча серии плей-офф против «Колорадо» (2:4, 0-3) рассказал свое видение эпизода, который привел к травме нападающего «Эвеланш» Назема Кадри.

«Мы вели простую борьбу. Я знаю, что Кадри не уходит от силовых приемов. Не собирался наносить ему травму. К сожалению, он неудачно ударился о борт. Это просто неудачное стечение обстоятельств», — цитирует Кейна сайт НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.

Команды третий раз в истории встречаются в плей-офф НХЛ. В 1997 году «Колорадо» одержал победу в четвертьфинале (4-1), в 1998-м в первом раунде сильнее оказался «Эдмонтон» (4-3).