Агент Кадри призвал дисквалифицировать Эвандера Кейна за опасный силовой прием

Агент Даррен Феррис, который представляет интересы нападающего «Колорадо» Назема Кадри, прокомментировал силовой прием в исполнении форварда «Эдмонтона» Эвандера Кейна, который привел к травме Кадри в третьем матче серии финала плей-офф Западной конференции (4:2, 3-0).

«Лига обязана отреагировать на этот эпизод. Должно последовать дисквалификация. Если лига пропустит такой серьезный и опасный эпизод, то это будет неправильно», — цитирует агента The Athletic.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 7 июня в Эдмонтоне.