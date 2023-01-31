Нападающий «Айлендерс» Вальстрем может пропустить остаток сезона из-за травмы

Нападающий «Айлендерс» Оливер Вальстрем может пропустить остаток сезона из-за травмы, сообщает журналист Давид Паньотта.

В нынешнем сезоне 22-летний американец набрал 16 (7+9) очков в 35 матчах регулярного чемпионата.

Вальстрем был выбран «Айлендерс» на драфте 2018 года под общим 11-м номером в первом раунде.

Напомним, что накануне форвард «Ванкувера» Бо Хорват в результате обмена перешел в «Айлендерс».