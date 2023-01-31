«Ванкувер» обменял Хорвата в «Айлендерс»

Форвард «Ванкувера» Бо Хорват в результате обмена перешел в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 27-летнего канадца «Кэнакс» получили форварда Энтони Бовилье, Аату Рати и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2023 года.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.