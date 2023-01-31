Черкас заявил, что Овечкина можно назвать последователе Халла

Бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею сезона 1986/87 в составе СКА вратарь Сергей Черкас вспомнил о своей встрече с канадским хоккеистом Бобби Халлом.

«В 1996 году я ездил играть в Канаду на чемпионат мира среди ветеранов. Там было очень много команд. И был среди гостей Бобби Халл. Я помню, мы еще с Николаем Масловым подошли к нему и сделали совместное фото. Вот такое получилось знакомство. Очень большой мастер. Отличал его сильный бросок. Здорово и точно бросал. Техническое исполнение этого элемента было очень хорошее по тем временам да и по нынешним тоже. Вратарям сложно было «тащить» такие шайбы. И, когда Третьяк стоял в воротах сборной СССР в матчах против Канады в Суперсерии 1974 года, он отражал броски Халла, благодаря выбору позиции. Третьяк был высокий вратарь, перекрывал большую часть ворот. А реагировать на броски Халла был трудно — реакция порой не спасала. Шайба летела как пуля. Все отмечали именно это качество Бобби Халла», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Он также заявил, что Овечкин в определенной степени — последователь Халла. По его словам, если бы россиянин не обладал мощным, поставленным броском, он не забросил бы в НХЛ 812 шайб.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб) и уступает лишь Гретцки (894). В текущем сезоне россиянин провел 51 игру и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и стал обладаталем Кубка Стэнли только в 2018-м. Гретцки становился чемпионом НХЛ с «Эдмонтоном» четыре раза (1984, 1985, 1987, 1988).