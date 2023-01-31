Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 17:30

Черкас заявил, что Овечкина можно назвать последователе Халла

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею сезона 1986/87 в составе СКА вратарь Сергей Черкас вспомнил о своей встрече с канадским хоккеистом Бобби Халлом.

«В 1996 году я ездил играть в Канаду на чемпионат мира среди ветеранов. Там было очень много команд. И был среди гостей Бобби Халл. Я помню, мы еще с Николаем Масловым подошли к нему и сделали совместное фото. Вот такое получилось знакомство. Очень большой мастер. Отличал его сильный бросок. Здорово и точно бросал. Техническое исполнение этого элемента было очень хорошее по тем временам да и по нынешним тоже. Вратарям сложно было «тащить» такие шайбы. И, когда Третьяк стоял в воротах сборной СССР в матчах против Канады в Суперсерии 1974 года, он отражал броски Халла, благодаря выбору позиции. Третьяк был высокий вратарь, перекрывал большую часть ворот. А реагировать на броски Халла был трудно — реакция порой не спасала. Шайба летела как пуля. Все отмечали именно это качество Бобби Халла», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Он также заявил, что Овечкин в определенной степени — последователь Халла. По его словам, если бы россиянин не обладал мощным, поставленным броском, он не забросил бы в НХЛ 812 шайб.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб) и уступает лишь Гретцки (894). В текущем сезоне россиянин провел 51 игру и набрал 54 (32+22) очка.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и стал обладаталем Кубка Стэнли только в 2018-м. Гретцки становился чемпионом НХЛ с «Эдмонтоном» четыре раза (1984, 1985, 1987, 1988).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-cherkas-aleksandra-ovechkina-mozhno-nazvat-posledovatelem-bobbi-halla-tak-zhe-sil-no-brosaet/
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
1
Читайте также
Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Лавров сообщил о полученном послании по Украине от Блинкена
Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности
Сторонник Саакашвили сообщил о его переводе в реанимацию
Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

The Athletic сообщил, как изменилась рыночная стоимость Овечкина, Кузнецова и Орлова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
31.01 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 32 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости