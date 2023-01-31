НХЛ, 1 февраля: «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Каролина» — «Лос-Анджелес»

В ночь на 1 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон» приедет в гости к «Коламбусу», «Монреаль» сыграет с «Оттавой», а «Каролина» встретится с «Лос-Анджелесом».

Хоккей. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля

03.00 (мск). «Каролина» — «Лос-Анджелес»

03.00. «Коламбус» — «Вашингтон»

03.00. «Монреаль» — «Оттава»

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