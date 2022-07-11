Бывший защитник «Трактора» может оказаться в «Баффало»

Бывший защитник «Трактора» Лоуренс Пилут может оказаться в «Баффало», сообщает журналист Лэнс Лисовски.

Пилут провел два сезона в составе «Трактора» и стал бронзовым призером чемпионата КХЛ (2022). Всего в лиге защитник сыграл 117 матчей и набрал 49 (7+42) очков.

26-летнему игроку принадлежит рекорд клуба по блокированным броскам за один регулярный чемпионат (93).

Этим летом он расторг контракт с российским клубом. Права на защитника в КХЛ до окончания сезона-2023/24 остаются у черно-белых.

Отметим, что до «Трактора» Пилут как раз играл за «Баффало». За два сезона в Северной Америке он провел 46 матчей и набрал 6 (1+5) очков.