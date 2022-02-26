Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Рантанен опередил Овечкина и Капризова

В ночь на 25 февраля прошел очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Колорадо» в домашнем матче обыграл «Виннипег» со счетом 6:3, форвард «Эвеланш» Микко Рантанен сделал ассистентский хет-трик. Теперь на счету 25-летнего финна 64 (25+39) очка в 49 матчах. В списке бомбардиров Рантанен опередил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 74 (18+56) в 52 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очка в 50 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очка в 51 матче

4. Назем Кадри («Колорадо») — 68 (22+44) очка в 49 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 64 (36+28) очка в 48 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 64 (25+38) очка в 49 матчах

7. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 50 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 63 (32+31) в 51 матче

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 48 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 57 (20+37) в 51 матче