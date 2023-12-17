Наместников в матче с «Колорадо» забросил третью шайбу в сезоне

Форвард «Виннипега» Владислав Наместников отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

31-летний россиянин забросил шайбу на 16-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 2:0. Он прервал серию из 8 матчей без голов. Последний раз Наместников забрасывал шайбу 19 ноября в матче с «Аризоной» (5:2).

На данный момент на счету Наместникова 13 (3+10) очков в 26 матчах сезона.